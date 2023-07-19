Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO договорился с президентом Полесья Геннадием Буткевичем об годичном контракте, сообщает пресс-служба клуба. Новичок будет выступать под номером 17.

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36-летний Усик ранее уже имел опыт выступлений за Полесье, однако это были исключительно товарищеские матчи. Свой последний бой в боксе украинец проводил 20 августа 2022 против Энтони Джошуа. Следующий поединок запланирован на 26 августа этого года против Даниэля Дюбуа.

Напомним, Полесье выиграло Первую лигу и дебютирует на уровне УПЛ. Житомиряне могут похвастаться немалым бюджетом, позволяющим подписывать игроков за деньги и строить современную базу.

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