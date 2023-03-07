Півзахисник Інгульця Владислав Клименко вважає, що перемога над Динамо в рамках 16-го туру УПЛ не була випадковою.

"Не буду оригінальним у відповіді – якісна, хороша підготовка. Ми всі збори про це Динамо говорили, місяць майбутній матч обговорювали. Сергій Іванович Ковалець нам все розбирав – хто в якій позиції м’яч приймає, хто як починає атаки, хто якою ногою б’є…Тож ми все це розібрали й постаралися зіграти так, щоб здобути потрібний результат. У нас була своя ідея, хотіли перемогти – радий, що вдалося цього досягти.

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Суддівство? Це – футбол. Бували суперечливі моменти, до речі, в обидва боки. Проте не бачу, про що говорити, якщо на грі працював VAR. Моменти переглядали, судді, напевно, бачили влучання м’яча в руку тому ж Кухаруку. В них є всі сучасні рекомендації, буває природне положення руки й неприродне. Судді ухвалили таке рішення – матч закінчився, результат на табло", – цитує Клименка Український футбол.

До слова, перемога над Динамо стала для Інгульця третьою поспіль в рамках УПЛ. Завдяки цьому команда з Петрового вибралася із зони вильоту.

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