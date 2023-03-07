"Не буду оригинальным в ответе – качественная, хорошая подготовка. Мы все сборы об этом Динамо говорили, месяц будущий матч обсуждали. Сергей Иванович Ковалец нам все разбирал – кто в какой позиции мяч принимает, кто как начинает атаки, кто какой ногой бьет. Мы все это разобрали и постарались сыграть так, чтобы получить нужный результат. У нас была своя идея, хотели победить – рад, что удалось этого достичь.

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Судейство? Это – футбол. Бывали противоречивые моменты, кстати, в обе стороны. Однако не вижу, о чем говорить, если на игре работал VAR. Моменты пересматривали, судьи, наверное, видели попадание мяча в руку тому же Кухаруку. У них есть все современные рекомендации, бывает естественное положение руки и неестественно. Судьи приняли такое решение – матч закончился, результат на табло", – цитирует Клименко Украинский футбол.

К слову, победа над Динамо стала для Ингульца третьей подряд в рамках УПЛ. Благодаря этому команда из Петрово выбралась из зоны вылета.

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