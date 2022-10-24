"Якщо грати проти Динамо у відкритий футбол, то ми не можемо тримати такий темп усі 90 хвилин. Тому в першому таймі нам довелося закритися, і суперник мав дуже мало можливостей для того, щоб забити.

Динамо – Ворскла – 1:1 – відео голів і огляд чергової осічки киян в УПЛ

Я дуже люблю протистояти Динамо. Такі команди вміють грати у хороший футбол. Усі можуть лаяти киян за те, як вони іноді діють, а також за результати, але треба розуміти, що вони форсували форму на початку сезону. Цей період минув, команда зараз себе шукає. Це важливо знати тим, хто дуже критикує Динамо.

Також потрібно з розумінням ставитись і до Ворскли. Багато іноземців пішло, багато прийшло. В нас нова команда. У нас кожен матч – це іспит, до якого ми протягом тижня готуємось. Якби мені сказали до матчу, що ми зіграємо з Динамо 1:1, я погодився б. Тож я задоволений і сподіваюся на покращення нашої гри у майбутніх матчах", – цитує Скрипника офіційний сайт Ворскли.

Нагадаємо, Динамо після 9-ти турів йде у турнірній таблиці УПЛ на восьмій сходинці, маючи у своєму активі 10 очок, Ворскла з 8-ма пунктами одинадцята.

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