Команда Мірчі Луческу поділила очки з Ворсклою в 9-му турі УПЛ 2022/23. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".

Кияни, які вперше в сезоні зіграли домашній матч у столиці, вийшли вперед на 33-й хвилині. Віталій Буяльський замкнув скидку Артема Бєсєдіна. Хавбек Динамо зумів проштовхнути м'яч повз Дмитра Різника.

Динамо знову оступилось, зігравши внічию з Ворсклою – Лонвейк дебютував у старті киян, Циганков допоміг забити Юрченку

Підопічні Віктора Скрипника відігралися ще до перерви. Владлен Юрченко у штрафному відірвався від Віктора Циганкова і пробив Руслана Нещерета. Перший гол хавбека за полтавську команду.

У другому таймі голів більше не було. 1:1 – Динамо вперше в сезоні зіграло внічию в УПЛ. До того було три перемоги і три нічиї. У команди Мірчі Луческу 10 очок і 8 місце. Ворскла йде 12-ю, маючи 8 балів.

Операція "Наступник": хто замінить Луческу в Динамо?