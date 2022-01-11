"Стабільна практика – це головна проблема воротарів у Реалі. Я багато разів порівнював себе з Луніним. Усі мали ілюзію, велику віру в Луніна, але він не грав. Реал має першого воротаря. У моєму випадку це був Пако Буйо, у Луніна – Тібо Куртуа, і його складно замінити.

Реал готовий відпустити Луніна в Аякс за однієї умови

Інша справа, яка часто трапляється: Луніну некомфортно, і він проситься піти. Але головна проблема в тому – чи це дозволить йому Реал. Моя думка така, звичайно, якби був на його місці, я почекав би цей рік, і якби не побачив жодних шансів, попросився піти.

На мою думку, одна з переваг Луніна – це молодість. Але, звичайно, це не теж саме, що бути вісімнадцятирічним у Реалі. Але він не грає зараз. Тому я весь час думав, яка ж одна із чудових якостей Луніна. Без сумніву – його менталітет, уміння протистояти викликам та логічно підходити до вирішення проблем.

Український голкіпер у клубі Роналдо повторює долю Луніна – туманні перспективи через юного конкурента

Реал Мадрид – це не звичайни клуб. Щоб тут грати, потрібно бути технічно і тактично підготовленим. Тому грати на Бернабеу у великій команді під таким тиском не лише під час матчів, а й щодня більшу частину часу дуже складно. Тому що про тебе постійно говорять, критикують. І якщо Мадрид підписав Луніна, то він має необхідні дані, що впоратися з усім цим", – сказав Харо в ефірі блогу "Бомбардир".