Тренер вратарей в штабе Андрея Шевченко в сборной Украины Педро Харо высказался по поводу Андрея Лунина. Испанец тоже, в свое время, был в Реале.

"Стабильная практика – это главная проблема вратарей в Реале. Я много раз сравнивал себя с Луниным. У всех была иллюзия, большая вера в Лунина, но он не играл. Реал имеет первого вратаря. В моем случае это был Пако Буйо, у Лунина – Тибо Куртуа, и его сложно заменить.

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Другое дело, Лунину некомфортно, и он просится уйти. Но главная проблема в том – позволит ли ему Реал. Мое мнение такое, конечно, будь на его месте, я подождал бы этот год, и если бы не увидел никаких шансов, попросился уйти.

На мой взгляд, одно из преимуществ Лунина – это молодость. Но, конечно, это не то же самое, что быть восемнадцатилетним в Реале. Но он не играет сейчас. Поэтому я все время думал, какое же одно из замечательных качеств Лунина. Без сомнения, его менталитет, умение противостоять вызовам и логически подходить к решению проблем.

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Реал Мадрид – это не обычный клуб. Чтобы здесь играть нужно быть технически и тактически подготовленным. Поэтому играть на Бернабеу в большой команде под таким давлением не только во время матчей, но и каждый день большую часть времени очень сложно. Потому что о тебе постоянно говорят, критикуют. И если Мадрид подписал Лунина, то у него есть необходимые данные, чтобы справится со всем этим", – сказал Харо в эфире блога "Бомбардир".