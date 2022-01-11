"Жуліо Баптішта (тренер молодіжки Вальядоліда, екс-зірка Реала, – прим.) дав йому шанс після кількох непереконливих матчів основного воротаря, однак Мейхер невчасно травмувався. З самого початку "Ярі" дошкуляла якась болячка, тож конкурувати у рівних умовах було складно.

Лунін може продовжити кар'єру в Аяксі

У клубі вважають, що він молодий і недосвідчений воротар, з хорошими якостями, але знадобиться трохи часу. Йому потрібно адаптуватися після гри у нижчих дивізіонах. Ці два поєдинки Мейхер провів добре, зробивши кілька вирішальних сейвів.

Тренерський штаб задоволений його грою. Так, у нього вірять, але клуб хоче зробити ставку в довгостроковій перспективі на Альваро Асевеса, ще молодшого кіпера (2003 р.), який перебуває на радарах іспанської молодіжки. У вашого воротаря дуже серйозний конкурент'', – зазначив журналіст AS Хесус Домінгес у коментарі Футбол 24.

Додамо, що в активі Мейхера 2 поєдинки у складі молодіжної команди Вальядоліда у цьому сезоні, в яких українець пропустив 5 голів. Схожа доля у Андрія Луніна у складі Реала, який лише двічі виходив на поле у складі мадридців.

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