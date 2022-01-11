Голкіпер Реала Андрій Лунін може змінити клубну прописку, але для цього наступний клуб має погодитись на умову Мадрида.

Аякс зацікавлений у підписанні Луніна, а Реал не буде перешкоджати переходу, стверджує Defensa Central.

Лунін може продовжити кар'єру в Аяксі

Йдеться про оренду українського голкіпера, оскільки Мадрид впевнений у його потенціалі та розраховує на нього у майбутньому. Головною умовою Реала є регулярна ігрова практика для Луніна.

Нагадаємо, Андрій зіграв у другому офіційному поєдинку у футболці Реала за більш ніж три роки у клубі. Обидва рази суперником Луніна був Алькояно в рамках Кубка Іспанії. В минулому сезоні матч за участі українського воротаря завершився гучною сенсацією та вильотом Реала на ранній стадії турніру.

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