Головний тренер збірної Італії Лучано Спаллетті незадоволений розмовами про суддівство в матчі відбору до Євро-2024 проти України (0:0).

На 90+3-й хвилині Крістанте порушив правила проти Мудрика у своєму штрафному, але іспанський суддя Хіль Мансано не призначив пенальті у ворота збірної Італії. Після матчу президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс заявив, що арбітр припустився помилки, ухваливши таке рішення.

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"Усі кажуть, що ми вкрали кваліфікацію в України. Ми нічого не вкрали, а дійсно заслужили відбір на чемпіонат Європи. Епізод із непризначеним пенальті може бути сумнівним, але не таким очевидним, як багато хто говорить. Це розчаровує", – цитує Спаллетті Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, що під час жеребкування Євро-2024 Італія опиниться в четвертому кошику.

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