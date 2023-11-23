Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти недоволен разговорами о судействе в матче 10-го тура отбора к Евро-2024 между "Скуадрой адзуррой" и Украиной (0:0).

На 90+3-й минуте Кристанте нарушил правила против Мудрика в своей штрафной, но испанский судья не назначил пенальти в ворота сборной Италии. После матча президент Наполи Аурелио Де Лаурентис заявил, что арбитр допустил ошибку, приняв такое решение.

"Украине не дали пенальти": Де Лаурентис эмоционально прокомментировал судейство в матче с Италией

" Все говорят, что мы украли квалификацию у Украины . Мы ничего не украли, мы не просто заслужили, а действительно заслужили отбор на чемпионат Европы. Эпизод с неназначенным пенальти может быть сомнительным, но не таким очевидным, как многие говорят. Это разочаровывает", – цитирует Спаллетти Gazzetta dello Sport.

Напомним, что во время жеребьёвки Евро-2024 Италия окажется в четвёртой корзине.

"Украина должна ненавидеть нас": испанцы краснеют из-за "бесстыдного судейства" Мансано – почему все решила белая форма?