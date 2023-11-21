"Україні не дали пенальті": Де Лаурентіс емоційно прокоментував суддівство в матчі з Італією
Збірна України вразила президента Наполі Ауреліо Де Лаурентіса своїм виступом у матчі з Італією, який відбувся у рамках 10 туру відбору до Євро-2024 (0:0).
"Україні не дали пенальті... Нечасто доводилося бачити, щоб збірна так грала, але Україна виступала як символ мрії про свободу – такої, якої нікому з нас не вдається повністю досягти", – цитує TMW Де Лаурентіса, який сказав ці слова на презентації книги Маріо Джуффреді "Дорога мрії".
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Джуффреді розповів свою історію у футбольному менеджменті. Наразі він є агентом одразу чотирьох гравців Наполі: Джованні Ді Лоренцо, Матео Політано, Маріо Руя та Джанлуки Гаетано.
Нагадаємо, Україна та Італія розійшлись миром (0:0), а ключовий епізод матчу стався на останніх хвилинах, коли Мудрик впав у штрафному суперників після контакту з Крістанте. Втім, арбітр проігнорував цей епізод.
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