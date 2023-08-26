Дженні Ермосо заперечила висловлювання, які їй приписали стосовно того, що вона була не проти поцілунку в губи від Луїса Рубіалеса, повідомляє Mundo Deportivo.

Скандал після фіналу ЧС-2023: президент Федерації футболу Іспанії поцілував футболістку в губи – гравчиня відреагувала

Відставка чинного президента футбольної федерації Іспанії стала ще ближчою через відкритий лист усіх футболісток збірної Іспанії, які вимагають, аби Рубіалес покинув посаду. У ньому вказано, що усі чемпіонки світу-2023 не гратимуть за збірну, поки президент Федерації продовжує працювати.

Загалом, свій підпис під заявою поставили 81 футболістка та футболіст.

"Ми хотіли б завершити цей лист, вимагаючи реальних змін, як спортивних, так і структурних, які допомогли б усім збірним Іспанії продовжувати рости, щоб мати можливість передати цей великий успіх наступним поколінням. Нас засмучує той факт, що такий неприйнятний факт заплямував найбільший спортивний успіх іспанського жіночого футболу", – йдеться у листі.

"Він питав, якого кольору моя білизна": нові подробиці скандалу імені Рубіалеса – "жертва поцілунку" змінила позицію