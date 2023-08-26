Дженни Эрмосо опровергла высказывания, которые ей приписали относительно того, что она была не против поцелуя в губы от Луиса Рубиалеса, сообщает Mundo Deportivo.

Скандал после финала ЧМ-2023: президент Федерации футбола Испании поцеловал футболистку в губы – она отреагировала

Отставка действующего президента футбольной федерации Испании стала еще ближе из-за открытого письма всех футболисток сборной Испании, которые требуют, чтобы Рубиалес покинул пост. В нем указано, что все чемпионки мира-2023 не будут играть за сборную, пока президент Федерации продолжает работать.

В общем, свою подпись под заявлением поставили 81 футболистка и футболист.

"Мы хотели бы завершить это письмо, требуя реальных изменений, как спортивных, так и структурных, которые помогли бы всем сборным Испании продолжать расти, чтобы иметь возможность передать этот большой успех следующим поколениям. Нас огорчает тот факт, что такой неприемлемый факт запятнал самый большой спортивный успех испанского женского футбола", – говорится в письме.

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