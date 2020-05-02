Перший клуб у Серії А офіційно заявив про повернення до тренувань

Сассуоло став першим клубом елітного дивізіону Італії, який відновлює тренування після вимушеного простою.

Починаючи з понеділка, 4 травня, футболісти Сассуоло матимуть змогу відвідати тренувальну базу для проведення занять. Щоправда, наразі тренування будуть індивідуальними, а гравці отримають доступ лише на поле. Роздягальні, душові, спортзали та інші приміщення бази наразі залишаються зачиненими, повідомляє офіційний сайт "нероверді".

Клуби Серії А одноголосно вирішили дограти сезон

Це перший випадок у Серії А, коли клуб офіційно повідомив про відновлення занять. Нагадаємо, саме 4 травня Італія послаблює карантин, який тривав 2 місяці через пандемію COVID-19.

До слова, після 25-ти турів Сассуоло посідає 11 місце в турнірній таблиці. У підопічних Де Дзербі 32 очки. Нещодавно всі клуби Серії А підтримали рішення дограти сезон 2019/20.

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