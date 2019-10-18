Уругвайський форвард Карнейро дискваліфікований на 2 роки через наркотики

Нападник бразильського Сан-Паулу Гонсало Карнейро отримав дискваліфікацію на 24 місяці.

Уругвайського футболіста покарали за вживання кокаїну, інформує Globo Esporte. 24-річний форвард заявляє, що наркотик потрапив в його організм випадково, а його адвокат вже готує апеляцію.

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"Ми вважаємо, що покарання занадто суворе, адже Карнейро несвідомо вживав кокаїн. Ми готові оскаржити це рішення", – сказав адвокат Бічара Нету, який, до слова, представляв інтереси форварда збірної Перу Пауло Геррейро, якого також карали за вживання кокаїну.

Зазначимо, що Карнейро в цьому сезоні не зіграв жодного матчу у бразильській Серії А, а виходив на поле лише у чемпіонаті штату Сан-Паулу.

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