Дані Алвес був атакований роєм бджіл – дикі реалії чемпіонату Бразилії

Бразильська Серія А вміє дивувати не лише розкішною технікою місцевих виконавців, а й близькістю до дикої природи Латинської Америки.

У матчі Сан-Паулу – Форталеза в рамках 23-го туру бразильської першості рій бджіл атакував кутовий прапорець, повідомляє Globo Esporte.

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Це сталося саме в той момент, коли зірковий ветеран Дані Алвес збирався подати кутовий "триколірних". Від комах дісталося і оборонцю Сан-Паулу, і одному з фотокореспондентів.

Врятував ситуацію центрбек гостей Джексон. Він, натягнувши на голову футболку, самовіддано витягнув інвентар і викинув його подалі. Зрештою, прапорець замінили, а Сан-Паулу довів поєдинок до перемоги (2:1).

Tem mel o rapaz? Fotógrafo é atacado por abelhas no Pacaembu! Acompanhe São Paulo x Fortaleza ️ https://t.co/PeXCKSWyYa pic.twitter.com/qst2AbhcZo — globoesportecom (@globoesportecom) October 5, 2019