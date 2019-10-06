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Дані Алвес був атакований роєм бджіл – дикі реалії чемпіонату Бразилії

13:37 740 Читать на русском
Дані Алвес був атакований роєм бджіл – дикі реалії чемпіонату Бразилії
Дані Алвес / Getty Images

Бразильська Серія А вміє дивувати не лише розкішною технікою місцевих виконавців, а й близькістю до дикої природи Латинської Америки.

У матчі Сан-Паулу – Форталеза в рамках 23-го туру бразильської першості рій бджіл атакував кутовий прапорець, повідомляє Globo Esporte.

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Це сталося саме в той момент, коли зірковий ветеран Дані Алвес збирався подати кутовий "триколірних". Від комах дісталося і оборонцю Сан-Паулу, і одному з фотокореспондентів.

Врятував ситуацію центрбек гостей Джексон. Він, натягнувши на голову футболку, самовіддано витягнув інвентар і викинув його подалі. Зрештою, прапорець замінили, а Сан-Паулу довів поєдинок до перемоги (2:1).

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Світ Відеоновини Дані Алвес Дані Алвес Сан-Паулу Сан-Паулу Бразилія футбольні курйози Форталеза Форталеза
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