Уругвайский форвард Карнейро дисквалифицирован на 2 года за наркотики

Нападающий боазильського Сан-Паулу Гонсало Карнейро получил дисквалификацию на 24 месяца.

Уругвайского футболиста наказали за употребление кокаина, сообщает Globo Esporte. 24-летний форвард заявляет, что наркотик попал в его организм случайно, а его адвокат уже готовит апелляцию.

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"Мы считаем, что наказание слишком суровое, ведь Карнейро бессознательно употреблял кокаин. Мы готовы обжаловать это решение", – сказал адвокат Бичара Нету, который, к слову, представлял интересы форварда сборной Перу Пауло Геррейро, которого также наказывали за употребление кокаина.

Отметим, что Карнейро в этом сезоне не сыграл ни одного матча в бразильской Серии А, а выходил на поле лишь в чемпионате штата Сан-Паулу.

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