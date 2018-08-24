Герреро знову дискваліфікований за кокаїн

Дискваліфікація перуанського форварда Паоло Герреро за вживання кокаїну, яка була призупинена на час чемпіонату світу-2018, знову стала чинною.

Швейцарський суд відмінив постанову Спортивного арбітражного суду в Лозанні про призупинення дискваліфікації нападника, повідомляє TyC Sports.

Таким чином, Герреро має відбути 8 місяців дискваліфікації. Проте, адвокати перуанця готові знову оскаржити таке рішення суддів, щоб капітан національної збірної не був поза футболом до квітня 2019 року.

Паоло Герреро був дискваліфікований взимку, коли в його організмі виявили залишки кокаїну. Перед ЧС-2018 бан нападника тимчасово призупинили. Влітку 34-річний форвард став гравцем бразильського Інтернасьйоналя.

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