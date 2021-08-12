УПЛ затвердила розклад 6-го туру першості
Дирекція української Прем'єр-ліги затвердила дати проведення та час початку матчів чергового туру сезону 2021/22.
Поєдинки відбудуться 27-29 серпня, повідомляє офіційний сайт УПЛ.
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У цьому турі, зокрема, Динамо вдома проекзаменує Колос, відбудеться колись принципове протистояння Дніпра і Харкова, а також дербі Львова. Натомість Шахтар поїде на Закарпаття в гості до Миная. Також кидається у вічі битва претендентів на медалі між Зорею і Ворсклою.
Повний розклад 6-го туру:
27 серпня (п'ятниця)
Чорноморець – Олександрія о 19:30
28 серпня (субота)
Інгулець – Маріуполь о 14:00
Металіст 1925 – СК Дніпро-1 о 17:00
Динамо – Колос о 19:30
29 серпня (неділя)
Десна – Верес о 14:00
Минай – Шахтар о 17:00
Зоря – Ворскла о 19:30
Рух – Львів о 19:30
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