Поєдинки відбудуться 27-29 серпня, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

УПЛ назвала найкращих тренера та гравця 3-го туру

У цьому турі, зокрема, Динамо вдома проекзаменує Колос, відбудеться колись принципове протистояння Дніпра і Харкова, а також дербі Львова. Натомість Шахтар поїде на Закарпаття в гості до Миная. Також кидається у вічі битва претендентів на медалі між Зорею і Ворсклою.

Повний розклад 6-го туру:

27 серпня (п'ятниця)

Чорноморець – Олександрія о 19:30

28 серпня (субота)

Інгулець – Маріуполь о 14:00

Металіст 1925 – СК Дніпро-1 о 17:00

Динамо – Колос о 19:30

29 серпня (неділя)

Десна – Верес о 14:00

Минай – Шахтар о 17:00

Зоря – Ворскла о 19:30

Рух – Львів о 19:30

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