УПЛ утвердила расписание 6-го тура первенства
Дирекция украинской Премьер-лиги утвердила даты проведения и время начала матчей очередного тура сезона 2021/22.
Поединки состоятся 27-29 августа, сообщает официальный сайт УПЛ.
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В этом туре, в частности, Динамо дома проэкзаменует Колос, состоится некогда принципиальное противостояние Днепра и Харькова, а также дерби Львова. В свою очередь Шахтер поедет на Закарпатье в гости к Минаю. Также бросается в глаза битва претендентов на медали между Зарей и Ворсклой.
Полное расписание 6-го тура:
27 августа (пятница)
Черноморец – Александрия в 19:30
28 августа (суббота)
Ингулец – Мариуполь в 14:00
Металлист 1925 – СК Днепр-1 в 17:00
Динамо – Колос в 19:30
29 августа (воскресенье)
Десна – Верес в 14:00
Минай – Шахтер в 17:00
Заря – Ворскла в 19:30
Рух – Львов в 19:30
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