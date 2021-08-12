Поединки состоятся 27-29 августа, сообщает официальный сайт УПЛ.

УПЛ назвала лучших тренера и игрока 3-го тура

В этом туре, в частности, Динамо дома проэкзаменует Колос, состоится некогда принципиальное противостояние Днепра и Харькова, а также дерби Львова. В свою очередь Шахтер поедет на Закарпатье в гости к Минаю. Также бросается в глаза битва претендентов на медали между Зарей и Ворсклой.

Полное расписание 6-го тура:

27 августа (пятница)

Черноморец – Александрия в 19:30

28 августа (суббота)

Ингулец – Мариуполь в 14:00

Металлист 1925 – СК Днепр-1 в 17:00

Динамо – Колос в 19:30

29 августа (воскресенье)

Десна – Верес в 14:00

Минай – Шахтер в 17:00

Заря – Ворскла в 19:30

Рух – Львов в 19:30

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