Юрій Гура визнаний найкращим тренером 3-го туру української еліти, інформує прес-служба УПЛ. Завоювати нагороду наставнику Олександрії допомогла сенсаційна звитяга над Шахтарем (2:1).

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Звання "Гравець туру" виборов Денис Безбородько. Форвард Десни забив двічі на останніх хвилинах матчу з Інгульцем (2:0) та подарував сіверянам перемогу. В голосуванні Безбородько обійшов представників Ворскли Олів'є Тілля і Руслана Степанюка, а також Кирила Ковальця з Олександрії.

До слова, голи Дениса ще й допомогли Десні очолити турнірну таблицю УПЛ – після трьох турів команда Олександра Рябоконя має максимум очок. Друге й третє місце посідають Ворскла й СК Дніпро-1 з сімома заліковими балами в активі.

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