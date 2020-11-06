Організація на своєму офіційному сайті опублікувала розклад матчів чемпіонату України аж до 13 грудня. За цей час команди зіграють ще 4 тури. Це без урахування поєдинків, які відбудуться вже цього вікенду.

Україна відпустила Шотландію і впритул відчуває "подих" Туреччини – УЄФА оновив таблицю коефіцієнтів

10-й тур

20 листопада (п’ятниця)

Рух – Маріуполь 19:00

21 листопада (субота)

Інгулець – Динамо 14:00

Шахтар – Олександрія 17:00

Олімпік – Зоря 19:30

22 листопада (неділя)

Минай – СК Дніпро-1 14:00

Десна – Львів 17:00

Ворскла – Колос 19:30

11-й тур

27 листопада (п’ятниця)

Львів – Маріуполь 19:00

28 листопада (субота)

Олександрія – Рух 14:00

Динамо – Ворскла 17:00

СК Дніпро-1 – Шахтар 19:30

29 листопада (неділя)

Минай – Зоря 14:00

Колос – Десна 17:00

Інгулець – Олімпік 19:30

12-й тур

5 грудня (субота)

Львів – Інгулець 14:00

Шахтар – Минай 17:00

Маріуполь – Динамо 19:30

6 грудня (неділя)

Олімпік – Рух 14:00

Десна – Ворскла 17:00

Зоря – СК Дніпро-1 17:00

Колос – Олександрія 19:30

13-й тур

11 грудня (п’ятниця)

Олімпік – Львів 19:00

12 грудня (субота)

Ворскла – Минай 14:00

Динамо – Колос 17:00

Рух – СК Дніпро-1 19:30

13 грудня (неділя)

Інгулець – Шахтар 14:00

Десна – Маріуполь 17:00

Олександрія – Зоря 19:30