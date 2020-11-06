Україна зберегла свою 12 сходинку, однак найближчі "сусіди" змушують серйозно хвилюватися.

Збірна України офіційно піднялась у рейтингу ФІФА

Шахтар, Динамо та Зоря зазнали поразок і жодних очок не принесли. Здобуток 11-ї Шотландії також був не надто великим – Селтік програв, а Рейнджерс втримав лише нічию з Бенфікою. Втім, Україні краще звернути увагу на Туреччину, яка стрімко наближається. Істанбул Башакшехір та Сівасспор свої матчі виграли, тому тиждень для турків цілком можна назвати вдалим. Різниця між ними та Україною складає всього 0,2 очка, а шотландці відірвалися на 0,475 очка.

Додамо, що у топ-10 таблиці коефіцієнтів сталася лише одна зміна – Нідерланди випередили Бельгію.

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