Организация на своем официальном сайте опубликовала расписание матчей чемпионата Украины до 13 декабря. За это время команды сыграют еще 4 тура. Это без учета поединков, которые состоятся уже в этот уикенд.

Украина отпустила Шотландию и вплотную чувствует "дыхание" Турции – УЕФА обновил таблицу коэффициентов

10-й тур

20 ноября (пятница)

Рух – Мариуполь 19:00

21 ноября (суббота)

Ингулец – Динамо 14:00

Шахтер – Александрмя 17:00

Олм=пмк – Заря 19:30

22 ноября (воскресенье)

Минай – СК Днепр-1 14:00

Десна – Львов 17:00

Ворскла – Колос 19:30

11-й тур

27 ноября (пятница)

Львов – Мароуполь 19:00

28 ноября (суббота)

Александрия – Рух 14:00

Динамо – Ворскла 17:00

СК Днепр-1 – Шахтер 19:30

29 ноября (воскресенье)

Минай – Заря 14:00

Колос – Десна 17:00

Ингулец – Олимпик 19:30

12-й тур

5 декабря (суббота)

Львов – Ингулец 14:00

Шахтер – Минай 17:00

Мариуполь – Динамо 19:30

6 декабря (воскресенье)

Олимпик – Рух 14:00

Десна – Ворскла 17:00

Заря – СК Днепр-1 17:00

Колос – Александрия 19:30

13-й тур

11 декабря (пятница)

Олимпик – Львов 19:00

12 грудня (суббота)

Ворскла – Минай 14:00

Динамо – Колос 17:00

Рух – СК Днепр-1 19:30

13 грудня (воскресенье)

Ингулец – Шахтер 14:00

Десна – Мариуполь 17:00

Александрия – Заря 19:30