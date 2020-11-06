УПЛ утвердила даты и время начала матчей сразу на 4 тура
Дирекция украинской Премьер-лиги определилась со сроками проведения матчей очередных туров.
Организация на своем официальном сайте опубликовала расписание матчей чемпионата Украины до 13 декабря. За это время команды сыграют еще 4 тура. Это без учета поединков, которые состоятся уже в этот уикенд.
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10-й тур
20 ноября (пятница)
Рух – Мариуполь 19:00
21 ноября (суббота)
Ингулец – Динамо 14:00
Шахтер – Александрмя 17:00
Олм=пмк – Заря 19:30
22 ноября (воскресенье)
Минай – СК Днепр-1 14:00
Десна – Львов 17:00
Ворскла – Колос 19:30
11-й тур
27 ноября (пятница)
Львов – Мароуполь 19:00
28 ноября (суббота)
Александрия – Рух 14:00
Динамо – Ворскла 17:00
СК Днепр-1 – Шахтер 19:30
29 ноября (воскресенье)
Минай – Заря 14:00
Колос – Десна 17:00
Ингулец – Олимпик 19:30
12-й тур
5 декабря (суббота)
Львов – Ингулец 14:00
Шахтер – Минай 17:00
Мариуполь – Динамо 19:30
6 декабря (воскресенье)
Олимпик – Рух 14:00
Десна – Ворскла 17:00
Заря – СК Днепр-1 17:00
Колос – Александрия 19:30
13-й тур
11 декабря (пятница)
Олимпик – Львов 19:00
12 грудня (суббота)
Ворскла – Минай 14:00
Динамо – Колос 17:00
Рух – СК Днепр-1 19:30
13 грудня (воскресенье)
Ингулец – Шахтер 14:00
Десна – Мариуполь 17:00
Александрия – Заря 19:30