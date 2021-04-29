УПЛ затвердила час початку матчів останнього туру чемпіонату – всі поєдинки відбудуться одночасно
Дирекція Української Прем'єр-ліги затвердила дату та час початку поєдинків 26-го туру сезону 2020/21.
Останній тур чемпіонату України сезону 2020/21 запланований на 9 травня. Більше того, усі поєдинки розпочнуться одночасно – о 17:00, повідомляє офіційний сайт УПЛ.
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9 травня, неділя
Шахтар – Інгулець – 17:00.
Колос – Динамо – 17:00.
Зоря – Олександрія – 17:00.
Маріуполь – Десна – 17:00.
СК Дніпро-1 – Рух – 17:00.
Львів – Олімпік – 17:00.
Минай – Ворскла – 17:00.
До слова, доля чемпіонства України була вирішена ще за три тури до завершення першості – київське Динамо завдяки перемозі над Інгульцем офіційно стало тріумфатором сезону 2020/21.
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