Дирекція Української Прем'єр-ліги затвердила дату та час початку поєдинків 26-го туру сезону 2020/21.

Останній тур чемпіонату України сезону 2020/21 запланований на 9 травня. Більше того, усі поєдинки розпочнуться одночасно – о 17:00, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

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9 травня, неділя

Шахтар – Інгулець – 17:00.

Колос – Динамо – 17:00.

Зоря – Олександрія – 17:00.

Маріуполь – Десна – 17:00.

СК Дніпро-1 – Рух – 17:00.

Львів – Олімпік – 17:00.

Минай – Ворскла – 17:00.

До слова, доля чемпіонства України була вирішена ще за три тури до завершення першості – київське Динамо завдяки перемозі над Інгульцем офіційно стало тріумфатором сезону 2020/21.

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