Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей 26-го тура сезона 2020/21.

Последний тур чемпионата Украины сезона 2020/21 запланирован на 9 мая. Более того, все поединки начнутся одновременно – в 17:00, сообщает официальный сайт УПЛ.

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9 мая, воскресенье

Шахтер – Ингулец – 17:00.

Колос – Динамо – 17:00.

Заря – Александрия – 17:00.

Мариуполь – Десна – 17:00.

СК Днепр-1 – Рух – 17:00.

Львов – Олимпик – 17:00.

Минай – Ворскла – 17:00.

К слову, судьба чемпионства Украины была решена еще за три тура до завершения первенства – киевское Динамо благодаря победе над Ингульцом официально стало триумфатором сезона 2020/21.

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