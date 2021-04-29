УПЛ утвердила время начала матчей последнего тура чемпионата – все поединки состоятся одновременно
Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей 26-го тура сезона 2020/21.
Последний тур чемпионата Украины сезона 2020/21 запланирован на 9 мая. Более того, все поединки начнутся одновременно – в 17:00, сообщает официальный сайт УПЛ.
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9 мая, воскресенье
Шахтер – Ингулец – 17:00.
Колос – Динамо – 17:00.
Заря – Александрия – 17:00.
Мариуполь – Десна – 17:00.
СК Днепр-1 – Рух – 17:00.
Львов – Олимпик – 17:00.
Минай – Ворскла – 17:00.
К слову, судьба чемпионства Украины была решена еще за три тура до завершения первенства – киевское Динамо благодаря победе над Ингульцом официально стало триумфатором сезона 2020/21.
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