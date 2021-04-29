Донецький Шахтар всерйоз налаштований на підписання наставника Сассуоло Роберто Де Дзербі та може здійснити трансфер двох гравців для нового тренера.

"Гірники" готові оформити трансфери Філіпа Джурічіча та Жеремі Бога, які виступають у складі Сассуоло. За інформацією La Gazzetta dello Sport, Де Дзербі бажає бачити обох гравців у новому клубі.

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Портал Transfermarkt оцінює сербського хавбека у 10 млн євро, а от Бога є однією з головних зірок команди – його оцінюють в 22 млн. Шахтар має нагоду підписати обох футболістів за зниженою вартістю, оскільки їхні контракти завершуються наступного літа.

До слова, Джурічіч провів 29 поєдинків у поточному сезоні у складі Сассуоло, записавши до свого активу 5 голів та 4 асисти. Бога відіграв за "нероверді" 24 матчі, відзначившись 3 голами та 2 результативними передачами.

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