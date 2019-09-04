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УПЛ визначила найкращого гравця та тренера серпня

15:45 263 Читать на русском
УПЛ визначила найкращого гравця та тренера серпня
Віктор Скрипник / ФК Зоря

Стали відомі результати голосування за найкращого гравця та тренера місяця в УПЛ.

УПЛ на своєму офіційному сайті повідомила, що головний тренер Зорі Віктор Скрипник визнаний найкращим наставником серпня. Луганці поступились лише Олександрії (1:2), а у 6 турі феєрично вирвали нічию з Динамо (2:2).

Зоря – Динамо – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Найкращим гравцем також визнано футболіста Зорі. Ним став нападник Назарій Русин, який набрав найбільше голосів.

Також Зоря проявила характер у матчах раунду плей-офф Ліги Європи проти Еспаньйола, але цього було недостатньо.

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