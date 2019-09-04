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УПЛ определила лучшего игрока и тренера августа

15:45 80 Читати українською
УПЛ определила лучшего игрока и тренера августа
Виктор Скрипник / ФК Заря

Стали известны результаты голосования за лучшего игрока и тренера месяца в УПЛ.

УПЛ на своем официальном сайте сообщила, что главный тренер Зари Виктор Скрипник был признан лучшим наставником августа. Луганчане уступили лишь Александрии (1:2), а в 6 туре феерично вырвали ничью с Динамо (2:2).

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Лучшим игроком был признан также футболист Зари. Им стал нападающий Назарий Русин, который набрал больше всего голосов.

Также Заря проявила характер в матчах плей-офф Лиги Европы против Эспаньола, но этого было недостаточно.

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