Олексій Гуцуляк став найкращим гравцем 5-го туру УПЛ, повідомляє офіційний сайт змагань. Півзахисник Десни у голосуванні випередив одноклубника Андрія Тотовицького, Шахаба з Олімпіка та Сергія Булецу з СК Дніпро-1. Варто відзначити, що у матчі з Шахтарем (2:2) Гуцуляк був чи не найяскравішим у складі обох команд – у його активі два асисти.

Рябоконь пояснив, чому Десна не змогла втримати перемогу над Шахтарем

Нагорода найкращому тренеру вирушає до наставника Олімпіка Ігоря Климовського. Він отримав 4,4 бали із 5 можливих. Його підопічним вдалось перемогти Олександрію у напруженому поєдинку (3:2).

Зауважимо, що Десна Олексія Гуцуляка розташувалась на 5 місці у турнірній таблиці після п'яти турів УПЛ, Олімпік Климовського перебуває поблизу – на 6 сходинці.

Десна – Шахтар: "гірники" заслужили фіаско, але врятувалися замінами, блискучий Гуцуляк на чолі знекровлених господарів