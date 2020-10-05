"Взяти очко з Шахтарем – похвально. Особливо з огляду на наші проблеми, в першу чергу – в обороні. З різних причин не зіграв ряд гравців – є травми, температурять хлопці. Проходять тестування. Будемо сподіватися, що нічого серйозного.

Порятунок "гірників" у відеоогляді матчу Десна – Шахтар – 2:2

Шахтар вів гру в другому таймі. У нас в першому таймі виходили гарні відрізки, пресингували, накривали. У другому таймі діяли в низькому блоці. Не вистачало швидкості, щоб виходити в атаку на простір. Все могло бути. Шахтар в будь-яку секунду може включитися", – поділився Рябоконь в ефірі телеканалу Футбол.

Нагадаємо, Десна на останніх хвилинах втратила перемогу над Шахтарем (2:2), перемагаючи впродовж зустрічі 2:1.

Десна – Шахтар: "гірники" заслужили фіаско, але врятувалися замінами, блискучий Гуцуляк на чолі знекровлених господарів