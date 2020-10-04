Шахтар і Десна після чотирьох турів набрали по 8 очок і відстали від лідерів УПЛ. "Гірники" забуксували на старті сезону, що насторожує перед Лігою чемпіонів, в якій команда Луїша Каштру потрапила в "групу смерті". Десна минулого тижня вилетіла з єврокубків, поступившись на виїзді Вольфсбургу.

Чернігівці зазнали серйозних кадрових втрат перед сьогоднішнім матчем. Конопля та Мудрик не могли грати через контракт з Шахтарем, а Паст, Гітченко, Імереков і Хльобас пропускали зустріч через підозру на COVID-19.

Луїш Каштру виставив бойовий склад – варто відзначити незвичний трикутник Майкон-Патрік-Коваленко в центрі поля. Віктор дуже швидко виправдав свою появу на полі, забивши вже в дебюті зустрічі після кутового. Класна атака від бразильців, подача з корнера, удар Мораєса господарі заблокували, а от з добиванням Коваленка не впоралися.

Шахтар не побіг добивати суперника, а відкотився в позиційну оборону середнім блоком. Десна могла відразу відігратися, однак Тамм ударом головою трішки не влучив у дальній кут. Господарі продовжили атакувати, пішла рвана гра на зустрічних курсах, виникали розриви в задній лінії "гірників".

Корнієнко з гострого кута стріляв по воротах (парирував голкіпер), а вже через хвилину з його зони прийшла результативна атака Десни. Чернігівці скористалися вільним простором на фланзі – Тотовицького зупинили, але Гуцуляк підхопив м'яч, проскочив у штрафний майданчик і відкинув назад під удар Мостовому. Андрій ударом у дотик розстріляв Пятова та зрівняв рахунок!

Десна не збавила обертів і почала тиснути на іншу бровку гостей. Тотовицький раз по раз накручував Додо і загострював. Де було тонко, в підсумку порвалося. Гуцуляк самотужки розірвав фланг Шахтаря: хитнув Додо, прокинув поміж ніг Тайсону, проскочив у штрафному майданчику Майкона та прострілив на 11-метрову позначку. Тотовицькому залишалося просто влучити у ворота. Десна вийшла вперед!

Тренерський штаб "гірників" ніяк не реагував на такі провали. Як наслідок – Шахтар мав пропускати втретє. Тотовицький пошив у дурні Майкона та підключив Мостового, а той вивів Будківського на побачення з Пятовим. Досвідчений голкіпер виграв дуель і врятував команду, але на полі був просто жах. Луїш Каштру спостерігав за цим з кам'яним обличчям.

До кінця першого тайму Десна вибудувала надійні редути перед штрафним майданчиком і стримувала суперника. Шахтар контролював м'яч, але нічого не створював. Можна пригадати лише момент Мораєса, коли його знайшли пасом з глибини, однак Жуніор не переграв воротаря.

У перерві Каштру зробив подвійну заміну, випустивши Соломона та Степаненка. Тараса дійсно дуже бракувало в центрі поля. Щоправда, він не дуже впевнено увійшов у гру: помилявся в передачах, не встигав на перехоплення. Кардинальних змін у грі не відбулося, тому "гірники" провели чергову подвійну заміну – з'явилися Тете та Фернандо.

Шахтар ніби й закріпився на чужій половині, але нічого цікавого придумати не міг. Десна ж прекрасно контратакувала. Гуцуляк вибив з глибини на Будківського, а той випередив Матвієнка, вийшов на ударну позицію та розрядив гармату над поперечиною. Через хвилину розкішну нагоду змарнував Тотовицький – м'яч після рикошету полетів над воротами.

Соломон і Тете трішки освіжили атаку, однак Десна все одно дуже грамотно стримувала гостей. Слабкі удари здалеку від Тайсона та Тете не створили Литовці жодних проблем. Тайсон головою (!) замикав навіс Соломона – м'яч розминувся з воротами.

Ключовим став вихід з лави запасних... Дентінью! Він забив у першій же атаці, реалізувавши пас-цукерочку від Тете. 20-річний вінгер отримав м'яч на власній половині, елегантно обіграв трьох суперників та протягнув м'яч до штрафного майданчика. Словом, зробив гол для земляка. А Дентінью забив вперше за рік.

Кінцівка зустрічі перетворилася на навалу Шахтаря. "Гірники" великими силами насідали на ворота Десни, однак вирвати перемогу їм не вдалося. Найгострішим залишився неточний удар Соломона. Чернігівці вистояли принаймні нічию, хоча заслужили навіть на перемогу. Команди набрали по 9 очок і поділяють 3-4 місця в турнірній таблиці.