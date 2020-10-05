Алексей Гуцуляк стал лучшим игроком 5-го тура УПЛ, сообщает официальный сайт соревнований. Полузащитник Десны в голосовании опередил одноклубника Андрея Тотовицкого, Шахаба з Олимпика и Сергея Булецу з СК Днепр-1. Стоит отметить, что в матче с Шахтером (2:2) Гуцуляк был едва ли не самым ярким в составе обеих команд – в его активе два ассиста.

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Награда лучшему тренеру отправляется к наставнику Олимпика Игорю Климовскому. Он получил 4,4 балла из 5 возможных. Его подопечным удалось победить Александрию в напряженном поединке (3:2).

Заметим, что Десна Алексея Гуцуляка расположилась на 5 месте в турнирной таблице после пяти туров УПЛ, Олимпик Климовского находится поблизости – на 6 строчке.

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