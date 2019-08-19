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УПЛ визначила найкращого гравця четвертого туру

16:25 352 Читать на русском
УПЛ визначила найкращого гравця четвертого туру
Кирило Ковалець (праворуч) / Олександрія

Півзахисник Олександрії Кирило Ковалець визнаний найкращим гравцем 4 туру УПЛ.

88’ Богдан Лєднєв
 
Кирило Ковалець 57’
Кирило Ковалець 75’
57’ Кирило Ковалець
75’ Кирило Ковалець
88’ Богдан Лєднєв

УПЛ, опитавши дев'ятьох футбольних фахівців, визначила, що найкращим гравцем четвертого туру чемпіонату України став півзахисник Олександрії Кирило Ковалець.

Олександрія на виїзді перемогла Зорю – Віктор Скрипник зазнав першої поразки в УПЛ

Українець випередив вінгера Шахтаря Марлоса та хавбека Карпат Олексія Гуцуляка, повідомляє офіційний сайт організації.

Нагадаємо, у звітному турі підопічні Володимира Шарана перемогли Зорю з рахунком 2:1. Дублем відзначився Кирило Ковалець.

Зоря – Олександрія – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Зауважимо, що футболісти Маріуполя і Динамо не претендували на нагороду, адже поєдинок між цими колективами перенесений.

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Теги
УПЛ Олександрія Олександрія Зоря - Олександрія Кирило Ковалець Кирило Ковалець
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