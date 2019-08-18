Олександрія на виїзді перемогла Зорю – Віктор Скрипник зазнав першої поразки в УПЛ

Олександрія в рамках 4-го туру УПЛ переграла луганську Зорю завдяки дублю Кирила Ковальця (1:2).

Перший тайм був важким для перегляду. Команди не підіймали швидкостей і вкрай слабко виглядали у позиційному наступі, а ті моменти, які виникали, за якістю були невисокими. Трішки гостріше розпочала Зоря, яка могла відкрити рахунок на 6-й хвилині після вривання Кочергіна у штрафний – Владислав вже обійшов голкіпера, але пробити не зумів. Крім того, на 14-й непогано стріляв з дистанції Юрченко, однак Паньків впорався. У Олександрії можна згадати хіба що дальній удар Третьякова повз ліву стійку.

Надалі команди перейшли до типового українського бий-біжи, який не завершився до самої перерви. З початком другого тайму картина стала не набагато кращою, але з'явилася бодай якась осмислена гострота. Зокрема, луганці накрили суперника високим пресингом, а на 53-й хвилині втратили прекрасний шанс вийти вперед – це Михайліченко прорвався на лінію штрафного, але пробив вище воріт.

Зоря перемогла ЦСКА Софія: футбол Скрипника не працює, Михайліченко та Русин виділяються, а Шевченко рятує плей-офф ЛЄ

Покарання за марнотратство прийшло миттєво. На 57-й хвилині Лучкевич легко обійшов Чеберка та прострілив у штрафний на Третьякова, а той завдав удару з близької дистанції. Шевченко парирував перед собою, а на добиванні тут же зіграв Ковалець – 0:1! Віктор Скрипник одразу кинув у бій Русина та Будківського, але створити бодай один цікавий момент у атаці "мужикам" ніяк не вдавалося. Олександрія ж не зупинялася: на 62-й хвилині з дистанції пробив Третьяков, а на 68-й вистрілив Ковалець – останній удар пройшов прямо над поперечкою!

Зрештою, гості дотиснули Зорю на 75-й хвилині. Юрченко грубо обрізався на власній половині поля, а Ковалець, прорвавшись по лівому флангу в штрафний, завершив прохід точним пострілом з гострого кута – 0:2! На 80-й же Кирило міг влаштувати розгром, отримавши пас п'яткою від Сітала й пробивши з кількох метрів, однак м'яч пролетів вище воріт.

Головаш: Представник Зорі сказав, що Юрченко отримуватиме зарплату в конвертах

Віктор Скрипник кинув у бій Богдана Лєднєва, якому на 88-й хвилині прямим ударом зі штрафного вдалося скоротити відставання Зорі – помилився Паньків, який виставив мінімальну стінку й пропустив у ближній кут. Втім, врятуватися луганцям не судилося. Фінальний свисток зафіксував перемогу Олександрії.

Таким чином, Олександрія набрала шість очок та піднялася на шосту сходинку в турнірній таблиці УПЛ. Зоря, зазнавши першої поразки в чемпіонаті при Вікторі Скрипнику, залишилась на другому місці, маючи в активі сім залікових балів.

Шахтар легко переміг Львів та відірвався від Динамо на 6 очок