Олімпік переміг Минай у третьому турі УПЛ. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Донецький Олімпік приймав закарпатський Минай у себе вдома. У першому таймі скандальним голом відзначився Тейшейра, щоправда, випадково – Шахаб пробивав, проте м'яч рикошетом влетів від Максіма у ворота. Ба більше, француз перебував в офсайді, проте лайнсмен цього не помітив.

Олімпік розгромив Минай завдяки скандальному голу та дублю Шахаба

У другому таймі дублем відзначився Шахаб. Перший забитий на добиванні з кутового, а другий під час хорошої контратаки. 3:0 й Олімпік впевнено перемагає новачка УПЛ.