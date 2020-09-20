Олімпік у попередньому турі впевнено переграв СК Дніпро-1 на виїзді, тож на "домашній" матч проти Миная Ігор Климовський виставив той же склад, що і тиждень тому. Василь Кобін після перемоги над Олександрією зробив всього одну заміну – замість Пиняшка вийшов Сніжко.

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У першому таймі коментувати практично й нічого. Олімпік активніше виглядав у атаці, комбінував на чужій половині поля й особливо переважав на правому фланзі, але моментів у господарів не виникало. Минай доволі впевнено оборонявся, однак попереду взагалі нічого не демонстрував. Команди проводили досить карикатурний матч УПЛ без моментів, а довершив картину гол донеччан з офсайду на 29-й хвилині. Він став наслідком індивідуального проходу Шахаба з ударом метрів з 20-ти, який рикошетом від Тейшейри влетів у ворота – 1:0. Максім перебував у явному положенні поза грою, а лайнсмен цього не помітив.

На 40-й хвилині Беніто міг подвоїти перевагу Олімпіка, накрутивши захисників на лівому краю штрафного, однак до удара справа так і не дійшла. Минай огризнувся на 44-й пасом Ткачука на правий край з потужним пострілом Кожанова у ближній кут – Кичак парирував. Зрештою, на перерву команди пішли за мінімальної переваги донеччан.

На старті другого тайму Олімпік продовжив атакувати. На 50-й хвилині Тейшейра пробивав з дистанції вище воріт, на 52-й Беніто з-за меж штрафного вистрілив повз ліву стійку, а на 54-й Шахаб впав у штрафному – арбітр наказав іранцю підійматися. Минай огризнувся на 57-й прострілом Кожанова на дальню стійку, який майже у порожні ворота повинен був замикати Меліченко, однак в останню мить м'яч вибили з-під його ніг. Покарання за марнотратство прилетіло на 60-й хвилині: Попович парирував замикання Завійського після подачі з кутового, а Шахаб зіграв головою на добиванні – 0:2.

Василь Кобін відповів потрійною заміною, кинувши у бій Пиняшка, Шпака та Книша, однак вже на 66-й хвилині Олімпік довів справу до розгрому – це Шахаб отримав передачу від Завійського, протиснув Матіча й вийшов віч-на-віч з Поповичем, пробивши у правий кут. 0:3. Минай відповів голом Нурієва на 71-й хвилині, однак його скасували через очевидне положення поза грою. На 73-й у закарпатців був ще один шанс відродити інтригу, але Пиняшко, накрутивши захисників у штрафному, пробив повз дальню стійку. Це був всього третій удар "лисів" по воротах.

В останні п'ятнадцять хвилин нічого цікавого на полі практично не виникало. Олімпік проводив заміни, орієнтовані на оборону та контратаки, і ледь не забив на 83-й хвилині дальнім ударом Політила – Попович парирував. Минай хаотично намагався організувати щось попереду, але у підопічних Василя Кобіна було занадто багато помилок при передачах. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу донеччан.

Таким чином, Олімпік набрав шість очок і піднявся на третю позицію в турнірній таблиці. Минай, маючи в активі три залікових бали, опустився на сьому сходинку.

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