УПЛ відкрила голосування за найкращих гравця і тренера грудня-лютого – Динамо і Шахтар представлені в обох номінаціях
Українська Прем'єр-ліга оголосила претендентів на звання найкращих гравця і тренера зимового періоду.
УПЛ відрила голосування за найкращих гравця та тренера грудня-лютого. Спочатку були опитані спортивні видання та журналісти, серед яких також була редакція сайту Футбол24, які визначили четвірки номінантів, а слідом за ними голосують уболівальники.
Проголосувати за свого фаворита можна, перейшовши за цим посиланням.
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Найкращий гравець УПЛ у грудні-лютому
Владислав Ванат (Динамо)
Олександр Зубков (Шахтар)
Кирило Фесюн (Колос)
Денис Бойко (Полісся)
Найкращий тренер УПЛ у грудні-лютому
Юрій Вернидуб (Кривбас)
Олександр Шовковський (Динамо)
Марино Пушич (Шахтар)
Желько Любеновіч (Минай)
Голосування триватиме до 11.03 (10:00).
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