УПЛ відрила голосування за найкращих гравця та тренера грудня-лютого. Спочатку були опитані спортивні видання та журналісти, серед яких також була редакція сайту Футбол24, які визначили четвірки номінантів, а слідом за ними голосують уболівальники.

Проголосувати за свого фаворита можна, перейшовши за цим посиланням.

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Найкращий гравець УПЛ у грудні-лютому

Владислав Ванат (Динамо)

Олександр Зубков (Шахтар)

Кирило Фесюн (Колос)

Денис Бойко (Полісся)

Найкращий тренер УПЛ у грудні-лютому

Юрій Вернидуб (Кривбас)

Олександр Шовковський (Динамо)

Марино Пушич (Шахтар)

Желько Любеновіч (Минай)

Голосування триватиме до 11.03 (10:00).

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