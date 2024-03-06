"Я б не хотів обговорювати чутки і припущення, тому скажу просто: переговори тривають, ми відкриті до співпраці і будемо тільки раді, якщо настільки значна платформа з великим спортивним кейсом трансляцій із нами співпрацюватиме", – сказав Дикий в інтерв'ю сайту "Український футбол".

В УПЛ озвучили вартість трансляції одного матчу чемпіонату

Проєкт УПЛ ТБ транслює домашні матчі 13-ти клубів на більш ніж 30 майданчиках. Однак у списку трансляторів відсутня одна з найпопулярніших в Україні OTT-платформ – MEGOGO.

Зазначимо, що домашні поєдинки Динамо, Зорі та Дніпра-1 продовжують транслювати ресурси медіахолдингу "1+1".

"Ми не хотіли би брати жодної копійки у клубів": що таке УПЛ ТБ і як наш футбол донести аж до США та Канади