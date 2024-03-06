УПЛ отрыла голосование за лучших игрока и тренера декабря-февраля. Сначала были опрошены спортивные издания и журналисты, среди которых также была редакция сайта Футбол24, которые определили четверки номинантов, а вслед за ними голосуют болельщики.

Проголосовать за своего фаворита можно, перейдя по этой ссылке.

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Лучший игрок УПЛ в декабре-феврале

Владислав Ванат (Динамо)

Александр Зубков (Шахтер)

Кирилл Фесюн (Колос)

Денис Бойко (Полесье)

Лучший тренер УПЛ в декабре-феврале

Юрий Вернидуб (Кривбасс)

Александр Шовковский (Динамо)

Марино Пушич (Шахтер)

Желько Любенович (Минай)

Голосование продлится до 11.03 (10:00).

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