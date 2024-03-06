УПЛ отрыла голосование за лучших игрока и тренера декабря-февраля – Динамо и Шахтер представлены в обеих номинациях
Украинская Премьер-лига объявила претендентов на звание лучших игрока и тренера зимнего периода.
УПЛ отрыла голосование за лучших игрока и тренера декабря-февраля. Сначала были опрошены спортивные издания и журналисты, среди которых также была редакция сайта Футбол24, которые определили четверки номинантов, а вслед за ними голосуют болельщики.
Проголосовать за своего фаворита можно, перейдя по этой ссылке.
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Лучший игрок УПЛ в декабре-феврале
Владислав Ванат (Динамо)
Александр Зубков (Шахтер)
Кирилл Фесюн (Колос)
Денис Бойко (Полесье)
Лучший тренер УПЛ в декабре-феврале
Юрий Вернидуб (Кривбасс)
Александр Шовковский (Динамо)
Марино Пушич (Шахтер)
Желько Любенович (Минай)
Голосование продлится до 11.03 (10:00).
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