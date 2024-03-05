Найкращим тренером 19-го туру визнано наставника Шахтаря Маріно Пушіча, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

"Х*єплей? Залиште цю хрінь для романтиків": Вацко розжував скандальний гол Криськіва у матчі Шахтар – Кривбас

52-річний фахівець набрав 44% голосів вболівальників у Instagram та 40% у Google Form. Нагороду ж найкориснішого гравця отримав його підопічний – Дмитро Криськів (49% голосів у Instagram та 51% у Google Form).

Нагадаємо, "помаранчево-чорні" розгромили Кривбас (5:2), а 23-річний півзахисник відзначився дублем (у тому числі скандальним голом після порушення правил на Зубкові).

До слова, Шахтар після 19-ти турів йде у турнірній таблиці УПЛ другим, набравши 37 очок (і має 2 гри в запасі).

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