УПЛ отложила решение о расширении Премьер-лиги до 16 команд

Расширение Премьер-лиги до 16 команд откладывается. УПЛ отложила принятие соответствующего решения.

УПЛ отложила решение по изменению формата чемпионата Украины. Расширения Премьер-лиги до 16 команд пока не будет, сообщает FootballHub.

"Должны быть какие-то спортивные критерии. Появились ли у нас трансляторы, которые готовы показывать все 16 команд? Увеличился ли доход клубов? Для всех важно, чтобы сохранилась количество участников еврокубков. Когда речь идет о количестве команд, то спортивный критерий – один из главных .

Шахтер – Динамо: 4 из 5 самых острых игроков УПЛ представляют лидеров, или Антирекорд и большая проблема Фонсеки

Если лига станет сильнее – это хорошо, если слабее – это плохо. Поэтому это очень важный момент. На данный момент мы не готовы к такому расширению", – рассказал генеральный директор Шахтера Сергей Палкин в эфире FootballHub.

Ранее сообщалось, что УПЛ может быть расширена до 16 команд уже с сезона 2019/20. Соответствующее решение было принято на выездном заседании Исполкома ФФУ, которое проходило в июле.

ФФУ готовит заявку на проведение Суперкубка УЕФА-2021 на ОСК Металлист