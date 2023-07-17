Колос, Верес та Кривбас раніше планували робити власний контент, проте в останній момент передумали і приєдналися до "коаліції". У нараді взяло участь 13 клубів – лише Динамо, СК Дніпро-1 та Зоря налаштовані продовжувати співпрацю з "плюсами". ТаТоТаке стисло розкриває підсумки зустрічі.

"Іти в колгосп не хочемо": президент Вереса – про зрив єдиного телепулу УПЛ

– XSport зробив пропозицію контракту по системі 3+2, але поки що без детального бізнес-плану.

– Рух готовий взяти на себе фінансову відповідальність за реалізацію проєкту УПЛ ТБ.

– Клуби мають визначитися до опівдня середи (19 липня).

Нагадаємо, минулого сезону клуби УПЛ так і не змогли домовитись про єдиний телепул – частину матчів показувала Setanta (яка, зрештою, розірвала співпрацю з УПЛ), а частину транслювала "1+1 media".

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