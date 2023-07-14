"У нас сьогодні було два фактично варіанти, бо Сетанта відмовилася від телепулу, де нема усіх 16 клубів. Вони готові тільки при умові, що лише 16 буде. Тому у нас лишилося два варіанти – або пропозиція УПЛ ТБ, або клуб сам буде займатися трансляцією.

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Але для нас пропозиція УПЛ ТБ так і залишається невідомим. Ми ніяк не можемо зрозуміти цього формату, і нам пропонують інвестувати в проєкт, у якому нема менеджменту, нема бюджету, нема окупності. Відповідно, в такий проєкт складно буде інвестувати. Тому ми просто не бачимо у цьому сенсу.

Для нас залишається єдиний варіант – транслювати на Veres TV. Далі ми готові, якщо з'явиться менеджмент, з'явиться якась концепція, з'явиться бюджет, ми готові розглядати варіант долучитися. Бо ми завжди розуміємо, що єдиний варіант усім заробити – в об'єднанні. Але ніде у світі нема такого формату, як УПЛ ТБ. Продають, як правило, права професійним бродкастерам, професійним компаніям, які цим займаюся.

Іти в колгосп ми не хочемо, а нам пропонують іти в колгосп фактично. Зайти в колгосп, в ОСББ, де купа учасників без нормального керівництва, без концепції, без моделі, без бюджету – вибачте мені. В цю історію не готові заходити.

Тому, на жаль, пулу не було, бо не було як мінімум трьох клубів, які відразу відмовилися від пулу. Ми втратили фактично 6 млн доларів, які пропонувала Сетанта або подібні до них, якби у нас був єдиний пул, і я вважаю, що це втрата для українського футболу. А зараз ліпити із того, що є – 12, 10, 11 – це все вже не той формат. Без очевидної фінансової моделі ми в це не граємо.

Ми все одно ставимо за задачу самоокупність клубу, стійкість фінансову, у першу чергу. Тому ми не можемо відходити від тих принципів, які нами продекларовані. Тому ми розвиваємо і Veres TV, ми будемо там акумулювати авдиторію, будемо розвивати канал, будемо пробивати авдиторію до наших ресурсів. Відповідно, далі, коли вже побачимо реальні цифри, зможемо вже активно співпрацювати.

Є країни, де нема телепулу. А щоб телепул був – треба або всім сісти й обʼєднатися, зустрітися першими особами, або політична воля уряду, як це зробили, наприклад, в Іспанії. Є країни, де нема телепулу досі – Греція, де кожен клуб сам розв'язує ці питання. На жаль, поки ми в цій ситуації. Щоб ми одне одного не вмовляли, без єдиного рішення економіки там не буде. Тому ідемо у свій проєкт", – розповів Надєїн в інтерв'ю Tribuna.com.

Нагадаємо, Setanta Sports остаточно відмовилася від участі в тендері за трансляцію матчів УПЛ. В понеділок, 17 липня, представники клубів зустрінуться, щоб спробувати розв'язати питання з ТВ правами.

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