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УПЛ проведе спеціальну конференцію через ситуацію з матчами Карпат

11:50 - Читать на русском
УПЛ проведе спеціальну конференцію через ситуацію з матчами Карпат
УПЛ обговорить ситуацію Карпат / ФК Карпати

Виконавчий директор УПЛ розповів, як прийматимуть рішення щодо календаря матчів за участю Карпат.

 

Як відомо, матч Карпати – Олімпік, який мав пройти 21 червня у Луцьку, був перенесений через спалах COVID-19 у таборі донецької команди. Троє гравців Олімпіка здали позитивні тести, після чого поєдинок було перенесено на невизначений термін. Після поновлення чемпіонату України Карпати ще не зіграли жодного поєдинку, адже раніше у львівському клубі зафіксували більше 20 інфікованих коронавірусом.

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"Ми плануємо в п'ятницю провести веб-конференцію з клубами другої шістки. Там ми детально обговоримо календар ФК Карпати з урахуванням ситуації, що склалася в клубі. Увечері стало відомо, що футболісти Олімпіка повторно здали тест, і він показав негативний результат. Але з організаційної точки зору Карпати не встигнуть провести матч, тому що тоді потрібно буде переносити поєдинок чергового туру проти ФК Львів.

Зараз у Карпат немає свого стадіону, вони його шукають. У цьому є певні труднощі. Вони домовляються з Луцьком. Чи пройде черговий тур за планом? Так, все згідно з календарем, який опублікований на сайті УПЛ", – розповів Дикий в ефірі "Футбол News".

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Теги
Карпати Карпати УПЛ Євген Дикий Карпати - Олімпік
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