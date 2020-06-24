Помер Юрій Дячук-Ставицький – легенда Карпат боровся з важкою хворобою

24 червня на 74-му році життя не стало Юрія Михайловича Дячука-Ставицького. Колишній тренер Карпат помер після тривалої хвороби.

Заслужений тренер України, колишній наставник Карпат пішов із життя після важкої тривалої хвороби у віці 73 років. Про це у Facebook написав Юрій Назаркевич – керівник інформаційного центру Карпат.

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Під керівництвом Дячука-Ставицького Карпати переписали історію, ставши першим півфіналістом Кубка України, який не грав в елітному дивізіоні. Це сталося в сезоні 2005/06. Також під його керівництвом "зелено-білі" повернулися у найвищий дивізіон. Крім того, Дячук-Ставицький працював спортивним та генеральним директором Карпат, а також входив у тренерський штаб Мирона Маркевича – зокрема, у бронзовому сезоні 1997/98.

Протягом своєї кар'єри Юрій Михайлович встиг попрацювати у Волині та Газовику. Тривалий час відповідав за розвиток дитячого футболу в Карпатах. У 2017 році покинув львівський клуб через поганий стан здоров'я.

Інформація про прощання зі знаменитим тренером буде повідомлена додатково.

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