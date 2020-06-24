УПЛ проведет специальную конференцию из-за ситуации с матчами Карпат

Исполнительный директор УПЛ рассказал, как будут принимать решение о календаре матчей с участием Карпат.

Как известно, матч Карпаты – Олимпик, который должен был пройти 21 июня в Луцке, был перенесен из-за вспышки COVID-19 в лагере донецкой команды. Трое игроков Олимпика сдали положительные тесты, после чего поединок был перенесен на неопределенный срок. После возобновления чемпионата Украины Карпаты еще не сыграли ни одного поединка, ведь ранее в львовском клубе зафиксировали более 20 инфицированных коронавирусом.

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"Мы планируем в пятницу провести веб-конференцию с клубами второй шестерки. Там мы подробно обсудим календарь ФК Карпаты с учетом сложившейся ситуации в клубе. Вечером стало известно, что футболисты Олимпика повторно сдали тест, и он показал отрицательный результат. Но с организационной точки зрения Карпаты не успеют провести матч, потому что тогда нужно будет переносить поединок очередного тура против ФК Львов.

Сейчас у Карпат нет своего стадиона, они его ищут. В этом есть определенные трудности. Они договариваются с Луцком. Пройдет ли очередной тур по плану? Да, все согласно календарю, который опубликован на сайте УПЛ", – рассказал Дикий в эфире "Футбол News".

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