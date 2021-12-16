Після 18-ти турів вже сформувалась дрім-тім української першості.

Українська Премʼєр-ліга за допомогою статистичного порталу Wyscout презентувала на своєму офіційному сайті символічну збірну найкращих гравців за 18 турів.

Довбик не збирається переходити в Динамо чи Шахтар – форвард збірної України має варіанти в топ-чемпіонатах

Варто відзначити, що чинний переможець турніру Динамо представлене лише двома футболістами – Циганков та Буяльський. Така ж кількість футболістів і від Шахтаря (Матвієнко, Марлон).

УПЛ відновиться наприкінці зими, базовою датою 19-го туру визначили 26 лютого.

Луческу потрібно визначитися, або Що не так із форвардами Динамо