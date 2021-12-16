УПЛ презентувала символічну збірну першого кола – Динамо та Шахтар делегували лише 4-х футболістів
18:38 - Читать на русском
Після 18-ти турів вже сформувалась дрім-тім української першості.
Українська Премʼєр-ліга за допомогою статистичного порталу Wyscout презентувала на своєму офіційному сайті символічну збірну найкращих гравців за 18 турів.
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Варто відзначити, що чинний переможець турніру Динамо представлене лише двома футболістами – Циганков та Буяльський. Така ж кількість футболістів і від Шахтаря (Матвієнко, Марлон).
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