После 18-ти туров уже сформировалась дрим-тим украинского первенства.

Украинская Премьер-лига с помощью статистического портала Wyscout представила на своем официальном сайте символическую сборную лучших игроков за 18 туров.

Довбик не собирается переходить в Динамо или Шахтер – у форварда сборной Украины есть варианты в топ-чемпионатах

Стоит отметить, что действующий победитель турнира Динамо представлен только двумя футболистами – Цыганков и Буяльский. Такое же количество футболистов и от Шахтера (Матвиенко, Марлон).

УПЛ восстановится в конце зимы, базовой датой 19 тура определили 26 февраля.

Луческу потрібно визначитися, або Що не так із форвардами Динамо