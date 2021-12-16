УПЛ презентовала символическую сборную первого круга – Динамо и Шахтер делегировали только 4-х футболистов
18:38 - Читати українською
После 18-ти туров уже сформировалась дрим-тим украинского первенства.
Украинская Премьер-лига с помощью статистического портала Wyscout представила на своем официальном сайте символическую сборную лучших игроков за 18 туров.
Довбик не собирается переходить в Динамо или Шахтер – у форварда сборной Украины есть варианты в топ-чемпионатах
Стоит отметить, что действующий победитель турнира Динамо представлен только двумя футболистами – Цыганков и Буяльский. Такое же количество футболистов и от Шахтера (Матвиенко, Марлон).
УПЛ восстановится в конце зимы, базовой датой 19 тура определили 26 февраля.
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